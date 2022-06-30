Количество погибших в брошенном грузовике в США выросло до 51

Количество мигрантов, погибших в брошенном грузовике в Сан-Антонио, штат Техас, США, возросло до 51.

Количество мигрантов, погибших в брошенном грузовике в Сан-Антонио, штат Техас, США, возросло до 51.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, власти обновили число погибших, обнаруженных в брошенном грузовике в Сан-Антонио, которое они первоначально объявили, как 46, выросло до 51.

Утверждается, что 5 из 16 человек, в том числе 4 ребенка, которых нашли живыми в грузовике, скончались в больнице, куда их позже доставили.

Сообщается, что 22 иммигранта из Южной Америки, которые пытались нелегально перебраться в США и которые, по предварительным оценкам, являются нелегальными рабочими - граждане Мексики, 7 граждане Гватемалы и 2 граждане Гондураса. Уточнение личности остальных еще не завершено.