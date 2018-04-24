Количество погибших при наезде фургона на пешеходов в Торонто достигло 9 человек - ОБНОВЛЕНО - 3 - ВИДЕО

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Количество погибших при наезде фургона на пешеходов в Торонто достигло 9 человек.

Как передает Report, об этом BNL News со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что 16 человек пострадали.

***23:53

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто погибли пять человек.

Как передает Report, об этом сообщила Канадская радиостанция Newstalk 1010.

***22:49

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Водитель микроавтобуса, который ранее совершил наезд на пешеходов в канадском Торонто, задержан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили представители полиции телеканалу CBC.

"Полиция Торонто сообщила корреспонденту CBC Натали Калата, что микроавтобус, который наехал на пешеходов на Йонг-стрит и Финч авеню, найден, водитель задержан", — сообщается в Twitter телеканала.

***22:07

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ До десяти человек пострадали при наезде микроавтобуса на группу пешеходов в центре канадского Торонто.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал CTV со ссылкой на полицию города.

Инцидент произошел на одном из оживленных перекрестков в центральной части мегаполиса. По предварительным данным, от 8 до 10 человек пострадали. На месте ЧП находится много машин скорой помощи, пожарные и полицейские автомобили.

Полиция просит людей не заходить в район инцидента. Метро Торонто в районе происшествия приостановило сообщение поездов. О причинах наезда пока информации не поступало.