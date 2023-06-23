Количество краж со взломом и грабежей в Англии достигло рекордного уровня

Количество краж со взломом и грабежей в Англии достигла рекордного уровня.

Количество краж со взломом и грабежей в Англии достигло рекордного уровня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

Отмечается, что в 2023 году в стране было зарегистрировано 1 миллион 100 тысяч случаев хищений.

Владельцы магазинов рассказали, что чаще всего воровали мясо, алкоголь и кондитерские изделия. Их обычно крадут наркоманы или алкоголики, а также члены организованных преступных групп.

В качестве причины увеличения случаев воровства называют "жизненный кризис".

100/60 случаев краж в магазинах совершаются преступниками-рецидивистами. 79 из 100 владельцев бизнеса считают, что кризис стоимости жизни привел к увеличению числа краж.