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Количество краж со взломом и грабежей в Англии достигло рекордного уровня

Количество краж со взломом и грабежей в Англии достигло рекордного уровня Количество краж со взломом и грабежей в Англии достигла рекордного уровня.
Другие страны
23 июня 2023 г. 07:01
Количество краж со взломом и грабежей в Англии достигло рекордного уровня

Количество краж со взломом и грабежей в Англии достигло рекордного уровня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

Отмечается, что в 2023 году в стране было зарегистрировано 1 миллион 100 тысяч случаев хищений.

Владельцы магазинов рассказали, что чаще всего воровали мясо, алкоголь и кондитерские изделия. Их обычно крадут наркоманы или алкоголики, а также члены организованных преступных групп.

В качестве причины увеличения случаев воровства называют "жизненный кризис".

100/60 случаев краж в магазинах совершаются преступниками-рецидивистами. 79 из 100 владельцев бизнеса считают, что кризис стоимости жизни привел к увеличению числа краж.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərədə oğurluq halları ölkə tarixində rekord həddə çatıb

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