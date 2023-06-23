Количество краж со взломом и грабежей в Англии достигло рекордного уровня.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.
Отмечается, что в 2023 году в стране было зарегистрировано 1 миллион 100 тысяч случаев хищений.
Владельцы магазинов рассказали, что чаще всего воровали мясо, алкоголь и кондитерские изделия. Их обычно крадут наркоманы или алкоголики, а также члены организованных преступных групп.
В качестве причины увеличения случаев воровства называют "жизненный кризис".
100/60 случаев краж в магазинах совершаются преступниками-рецидивистами. 79 из 100 владельцев бизнеса считают, что кризис стоимости жизни привел к увеличению числа краж.