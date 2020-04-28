​Количество инфицированных коронавирусом в США превысило миллион

Более 1 млн случаев инфицирования новым коронавирусом зафиксировано на территории США.

Как передает Report, об этом 28 апреля сообщила газета The Washington Post, которая произвела свои подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников.

Издание отмечает, что в США зафиксировано около одной трети от всех зарегистрированных в мире случаев заражения. При этом в стране от заболевания, вызываемого коронавирусом, умерли более 57 тысяч человек. Однако, как информирует газета, эксперты считают эти цифры заниженными.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в штате Нью-Йорк - 295 106. За ним идут Нью-Джерси (113 856) и Массачусетс (56 462). При этом федеральные власти рекомендуют штатам отменять санитарные ограничения как можно скорее, но так, чтобы не ставить под угрозу здоровье граждан.