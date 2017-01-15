Количество электронного мусора в Азии выросло на 63% за пять лет

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Согласно опубликованному в воскресенье докладу Университета ООН, количество электронных отходов (так называют выброшенные смартфоны и другие электронные устройства) выросло в Азии с 2010 по 2015 год на 63%.

Как передает Report, речь идет о 12 странах Восточной и Юго-Восточной Азии, в том числе Китае, Японии, Южной Корее, Вьетнаме и Сингапуре.

За пять лет объем электронных отходов вырос здесь до 12,3 млн тонн. В Китае количество электронных отходов выросло в этот период на 107% и достигло 6,7 млн тонн.

По мнению авторов доклада, причиной такого роста стало увеличение доходов населения региона и высокий спрос на гаджеты, в связи с чем появляются все новые устройства, а средний срок службы старых уменьшается.