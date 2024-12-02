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Количество циклонов в Атлантике существенно превысило прогнозы

Количество циклонов в Атлантике существенно превысило прогнозы Фактическое количество штормов в 2024 году в Атлантике существенно превысило их прогнозируемое число.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 03:08
Количество циклонов в Атлантике существенно превысило прогнозы

Фактическое количество штормов в 2024 году в Атлантике существенно превысило их прогнозируемое число.

Как передает Report, об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Атлантике в 2024 году количество циклонов было существенно больше, чем это бывает по норме, по климатическим характеристикам. ВМО (Всемирная метеорологическая организация) выпустила информацию о том, что в 2024 году зафиксировано 18 штормов, вместо 14, это заметное превышение, на четверть. 11 из них были ураганами со скоростью ветра 33 м/с и более, а 5 усилились до очень сильных ураганов со скоростью ветра 50 м/с и более", - сообщил он.

Метеоролог пояснил, что предполагалось, что в этом сезоне сформируется 14 штормов, 7 ураганов и 3 очень сильных урагана. Фактически зарегистрировано 18 штормов, 11 ураганов и 5 очень сильных ураганов. ВМО, по словам Вильфанда, подсчитала, что это уже девятый сезон подряд, когда количество ураганов превосходит их климатические показатели.

"Исследователи связывают повышенное количество ураганов и штормов с очень высокой температурой в Атлантике. Количество тропических циклонов, ураганов, очень сильных ураганов увеличивается с каждым десятилетием", - добавил он.

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