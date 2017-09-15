Количество беженцев-рохинджа в Бангладеш достигло практически 400 тыс. человек

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Количество беженцев народности рохинджа из Мьянмы в Бангладеш достигло 391 тыс. человек, их число может увеличиться.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) по странам Азии и региона Тихого океана Крис Лом.

"Последние данные сообщают о 391 тыс. человек за последние три недели. И нет указаний на то, что поток людей прекратится… Мы полагаем, что еще сотни людей готовятся перейти границу", - заявил К. Лом.

По его словам, все беженцы истощены, голодны, а также травмированы насилием, свидетелями которого они стали.

По словам пресс-секретаря Управления ООН по делам беженцев Андрея Махечича, ситуация в провинции Ракхайн в Мьянме за последние три недели "сделала этот кризис одним их самых быстро растущих гуманитарных кризисов за последние годы".