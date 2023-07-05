Количество бездомных в Нью-Йорке увеличилось на 18% за год

Количество бездомных в Нью-Йорке увеличилось на 18% за год, несмотря на то что правительство выделило практически $200 млн, чтобы решить проблему,

Количество бездомных в Нью-Йорке увеличилось на 18% за год, несмотря на то что правительство выделило практически $200 млн, чтобы решить проблему,

Как передает Report , об этом пишет газета New York Post.

Отмечается, что в начале 2023 года в Нью-Йорке насчитывалось порядка 4 042 бездомных, в то время как в 2022 году их было 3 439.

Всплеск бездомности издание связывает с усилиями администрации мэра Нью-Йорка Эрика Адамса по преодолению гуманитарного кризиса, включая правоприменение, зачистки и информационно-пропагандистскую деятельность.

В свою очередь местные чиновники подчеркивают, что бездомность на улицах увеличилась только на 18%, поскольку общее количество приютов почти удвоилось.