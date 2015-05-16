​Количества боеприпасов в Индии в случае войны закончатся за 20 дней

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В случае вступления Индии в войну запасы боеприпасов для ее армии закончатся примерно за 20 дней - в два раза быстрее, чем положено по действующим в стране правилам.

Как передает Report со ссылкой на İnterfax, об этом сообщает в пятницу сайт британской газеты The Independant со ссылкой на данные счетной палаты Индии (CAG).

По данным издания, военный резерв Индии, куда помимо боеприпасов также входят запасы оборудования и горючего, в идеале должен быть рассчитан на 40 дней интенсивных боевых действий, в течение которых индийская промышленность должна наладить поставки необходимых материалов армии.

Однако последняя проверка CAG показала, что армия Индии может истратить боезапас за 20 дней или даже меньший срок, а некоторые виды боеприпасов закончатся быстрее, чем за 10 дней, отмечает The Independant.

Кроме этого CAG делает вывод, что индийской армии может потребоваться $3,1 млрд, чтобы создать "военный резерв", которого действительно хватит на 40 дней войны, но даже в этом случае задача может быть выполнена только к 2019 году.

Индия занимает третье место среди стран мира по численности вооруженных сил, добавляет The Independant.