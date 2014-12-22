Глава Каталонии предстанет перед судом за опрос о независимости региона

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/В Верховном суде Каталонии приняли решение начать слушать дело в отношении главы этого автономного сообщества Артура Маса в связи с прошедшим 9 ноября опросом о самоопределении этой территории, сообщает испанская газета El Pais.

Суд принял к рассмотрению обвинения, который генеральная прокуратура Испании выдвинула в отношении Маса еще в ноябре.

Когда именно начнутся судебные слушания по этому делу, пока не сообщается.

Масу были предъявлены обвинения, в частности, в гражданском неповиновении, злоупотреблении полномочиями и присвоении госсредств, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

В случае признания его вины в гражданском неповиновении или злоупотреблении властью Мас не сможет занимать должности в госучреждениях в течение нескольких лет. Если же его признают виновным в растрате бюджетных средств, ему грозит тюремный срок от трех до шести лет.

Изначально на 9 ноября в Каталонии было намечено проведение референдума о независимости. Затем под давлением центральных властей в Мадриде каталонские власти приняли решение организовать опрос.

По данным представителей каталонских властей, 80% участников этого опроса высказались за независимость Каталонии.