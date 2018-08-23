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    Кофи Аннана похоронят на родине

    © InfoResist

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан будет похоронен у себя на родине в Гане.

    Как передает Report со ссылкой на Фонд Кофи Аннана,правительство Ганы в скором времени объявит о проведении государственной церемонии, которая состоится в Аккре. Затем состоятся мемориальные мероприятия ООН в Нью-Йорке и Женеве.

    Напомним, Кофи Аннан скончался 18- го августа на 81-м году жизни в Женеве. Он возглавлял организацию с 1997 по 2004-е гг. В 2001 году Аннан и ООН были удостоены Нобелевской премии мира.

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