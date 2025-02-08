Кобахидзе: Смягчение закона FARA в США связано с Deep State и фактором Грузии

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что за намерениями США смягчить действие закона о регистрации иностранных агентов (FARA) стоит Deep State.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что за намерениями США смягчить действие закона о регистрации иностранных агентов (FARA) стоит Deep State.

Об этом передает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Кобахидзе назвал “интересной деталью” то, что разговоры об изменении FARA стали звучать в США сразу после того, как партия "Грузинская мечта" решила внедрить в национальное законодательство его полный аналог, отменив при этом ныне действующий “закон об иноагентах”.

“Как ни странно, наше заявление совпало с ослаблением закона FARA в Соединенных Штатах. Здесь может быть замешано Deep State. Будущее это покажет”, — заявил он журналистам в субботу.

Политик добавил, что Евросоюз также хотел принять свою версию закона об иностранном влиянии, однако фактор Грузии помешал этим планам.

“ЕС хотел принять аналогичный закон, и они прямо официально заявили, что не могут принять этот закон из-за принятия аналогичного в Грузии, потому что тогда у них не будет морального права критиковать Грузию”, — добавил Кобахидзе.