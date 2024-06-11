Кобахидзе: Санкции США в отношении Грузии не соответствуют духу партнерства между двумя странами

Санкции США в отношении грузинского руководства оскорбительны и не соответствуют духу партнерства между двумя странами.

Санкции США в отношении грузинского руководства оскорбительны и не соответствуют духу партнерства между двумя странами.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам на полях Конференции по восстановлению Украины, проходящей в Берлине.

"Хочу еще раз отметить, что санкции несерьезны. Хотя вместе с несерьезностью санкции оскорбительны для нашей страны и нашего народа. Это также не соответствует духу партнерства. Соответственно, я надеюсь, что в конечном итоге все будет пересмотрено", - заявил премьер.

Как отметил Кобахидзе, в интересах Грузии, чтобы отношения с США и Евросоюзом "максимально углубились". Он также выразил надежду на встречные шаги в этом направлении как со стороны американских, так и европейских партнеров.

"Это было бы правильным отношением к грузинскому народу и государству", - добавил премьер, призвав западных партнеров к осуществлению "прагматичных шагов".

Напомним, что парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что спровоцировало резкие заявления со стороны Евросоюза и США. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер 6 июня заявил, что США вводят визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента и их родственников, а также правоохранителей в связи с принятым в стране законом об иноагентах.