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Кобахидзе не видит возможности для восстановления дипотношений с РФ

Кобахидзе не видит возможности для восстановления дипотношений с РФ Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не видит возможности для восстановления дипломатических отношений с Россией и утверждает, что Москва нарушает территориальную целостность республики.
Другие страны
8 февраля 2025 г. 21:18
Кобахидзе не видит возможности для восстановления дипотношений с РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не видит возможности для восстановления дипломатических отношений с Россией и утверждает, что Москва нарушает территориальную целостность республики.

Как передает Report, об этом политик заявил в интервью Euronews.

"У нас нет дипломатических отношений с РФ и нет пространства для восстановления дипотношений из-за так называемого признания так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Но мы ведем прагматичную политику, и это главная составляющая нашей политики в отношениях с Россией", - заявил Кобахидзе.

При этом он отметил, что Грузия поддерживает с Россией торговые и экономические отношения, добавив, что страна планирует иметь и в дальнейшем подобные прагматичные отношения с РФ.

Что касается вопроса территориальной целостности, Кобахидзе отметил, что "немирное решение абсолютно невозможно" и нет альтернатив тому, чтобы решить этот вопрос лишь мирным путем.

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: Rusiya ilə diplomatik əlaqələrin bərpası müzakirə mövzusu deyil

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