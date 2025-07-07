"Коалиция желающих" может распасться из-за конфликта Стармера и Макрона

Конфликт в отношениях президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Кира Стармера угрожает распадом "Коалиции желающих", предусматривающий поддержку Украины.

Конфликт в отношениях президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Кира Стармера угрожает распадом "Коалиции желающих", предусматривающий поддержку Украины.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванных французских источников.

По ирх словам, "Коалиция желающих" не имеет четкого направления, и это связано с тем, что Лондон придает слишком большое значение гарантиям безопасности от США, которые до сих пор не реализованы.

В Великобритании, в свою очередь, обвиняют Макрона в том, что на фоне завершения президентского срока он думает лишь "о своем наследии". Один из собеседников, знакомых с переговорами вокруг Ирана указал, что президент Франции пытался выставить себя миротворцем.