"Коалиция желающих" готова направить силы сдерживания в Украину по завершении боев

"Коалиция желающих" подтвердила готовность направить многонациональные "силы сдерживания" в Украину по завершении боевых действий.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и моря Украины, восстановить вооруженные силы", - отмечается в сообщении. Оно было опубликовано по итогам виртуального совещания "коалиции желающих", прошедшего 17 августа под председательством Соединенного Королевства, Франции и Германии.

Члены группы стран, которые намерены помогать Киеву, также "высоко оценили обязательство президента [США Дональда] Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, в которых "коалиция желающих" будет играть жизненно важную роль через многонациональные силы для Украины в рамках других мер".