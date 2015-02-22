Коалиция за сутки нанесла 10 авиаударов по боевикам ИГ

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Силы международной коалиции нанесли за минувшие сутки 10 авиаударов по позициям боевиков "Исламского государства" (ИГ) в Ираке и Сирии, сообщило в воскресенье объединенное командование антитеррористической операцией.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", согласно сведениям командования, шесть бомбардировок были проведены в Сирии, четыре — в Ираке.

В Сирии воздушным ударам подверглись позиции экстремистов в районе городов Кобани, Дейр-эз-Зор и эль-Асака. В результате удалось уничтожить 4 тактических подразделения, артиллерийскую систему и несколько контрольных пунктов боевиков.

В Ираке бомбардировки были проведены в районах близ Киркука, Мосула и Таль-Афара. Были уничтожены тактические подразделения, транспортные средства, а также огневая позиция и одно здание.