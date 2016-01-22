Коалиция во главе с США задействует сухопутные войска в Сирии и Ираке

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Коалиция задействует сухопутные войска в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом телеканалу CNBC заявил министр обороны США Эштон Картер.

Ранее президент США Барак Обама заявлял, что США не собираются ввязываться в новую масштабную войну в Сирии и Ираке. Так, во время обращения к нации 7 декабря Обама отметил, что это приведет "к гибели тысяч военнослужащих и к иссушению ресурсов".