​Коалиция во главе с США за сутки нанесла 36 ударов по ИГИЛ

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ За последние сутки возглавляемая США коалиция нанесла 36 авиаударов по позициям и объектам ИГИЛ в Сирии и в Ираке.

Как передает Report, об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Агентство ссылается на источники в командовании армии Соединенных Штатов. Они отметили, что 26 упомянутых ударов нанесено по отрядам ИГИЛ на территории Ирака и 10 – на территории Сирии.

Больше никаких сведений об этих атаках пока не опубликовано. В частности, не приводятся данные о результативности этих нападений с воздуха.