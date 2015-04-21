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    ​Коалиция во главе с США за сутки нанесла 36 ударов по ИГИЛ

    26 ударов нанесено на территории Ирака, а 10 на территории Сирии

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ За последние сутки возглавляемая США коалиция нанесла 36 авиаударов по позициям и объектам ИГИЛ в Сирии и в Ираке.

    Как передает Report, об этом сообщает новостное агентство Reuters.

    Агентство ссылается на источники в командовании армии Соединенных Штатов. Они отметили, что 26 упомянутых ударов нанесено по отрядам ИГИЛ на территории Ирака и 10 – на территории Сирии.

    Больше никаких сведений об этих атаках пока не опубликовано. В частности, не приводятся данные о результативности этих нападений с воздуха.

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