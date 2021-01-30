Коалиция во главе с США уничтожила одного из лидеров ИГИЛ

Один из главарей террористической группировки ИГИЛ уничтожен в Ираке при авиаударе возглавляемой США международной коалиции

Один из главарей террористической группировки ИГИЛ уничтожен в Ираке при авиаударе возглавляемой США международной коалиции.

Как передает Report со ссылкой на издание The New York Times, Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, известный также под именем Абу Ясир, был уничтожен в среду в районе города Киркук. Убиты были еще девять боевиков ИГИЛ. В операции участвовали службы безопасности Ирака. Удар с воздуха нанесли военные США.

Представитель коалиции Уэйн Маротто отметил, что смерть аль-Иссауи является "серьезным ударом" для ИГИЛ. По сведениям газеты, аль-Иссауи руководил действиями боевиков "Исламского государства" в Ираке и пытался восстановить влияние группировки в стране.

В публикации отмечается, что уничтожение одного из главарей ИГИЛ стало ответом на теракт, который был осуществлен группировкой в Багдаде на прошлой неделе. Тогда погибли 32 человека, более 100 получили ранения.