Коалиция во главе с США сообщила о гибели своего военного

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористами ИГИЛ сообщила о смерти своего военнослужащего.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, уточняется, что он погиб 8 января в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями.

Его имя и обстоятельства смерти будут опубликованы по желанию властей соответствующей страны.

Проводится расследование.

4 января стало известно, что при внезапном обстреле боевиками территории российской военной базы Хмеймим погибли двое военнослужащих.