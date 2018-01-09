Коалиция во главе с США сообщила о гибели своего военного

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористами ИГИЛ сообщила о смерти своего военнослужащего.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, уточняется, что он погиб 8 января в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями.
Его имя и обстоятельства смерти будут опубликованы по желанию властей соответствующей страны.
Проводится расследование.
4 января стало известно, что при внезапном обстреле боевиками территории российской военной базы Хмеймим погибли двое военнослужащих.
News DepartmentАвтор новости
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