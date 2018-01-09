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    Коалиция во главе с США сообщила о гибели своего военного

    Он погиб в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористами ИГИЛ сообщила о смерти своего военнослужащего.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, уточняется, что он погиб 8 января в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями.

    Его имя и обстоятельства смерти будут опубликованы по желанию властей соответствующей страны.

    Проводится расследование.

    4 января стало известно, что при внезапном обстреле боевиками территории российской военной базы Хмеймим погибли двое военнослужащих.

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