​Коалиция во главе с США приостановила операцию в Ираке

Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой ИГ приостанавливает обучение военнослужащих сил Ирака после убийства главы иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани в Багдаде, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо главы командования бундесвера по вопросам военных миссий за рубежом генерал-лейтенанта Эриха Пфеффера, сообщает Report.

В своем письме членам бундестага Пфеффер заявил, что генерал-лейтенант США Пэт Уайт принял решение повысить уровень защиты сил, развернутых в Ираке в рамках операции "Непоколебимая решимость".

"Таким образом, подготовка иракских вооруженных сил и сил безопасности на всей территории Ирака временно приостановлена", - сообщил Пфеффер.

Пфеффер добавил, что указание "обязательно для всех стран-партнеров", участвующих в рамках операции на полигонах в Ираке.