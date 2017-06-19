Коалиция во главе с США подтвердила, что сбила сирийский истребитель

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Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Штаб международной коалиции во главе с США подтвердил, что американский военный самолет сбил сирийский истребитель к западу от Ракки.

Как передает Report, телеканал ABC News опубликовал в своем твиттере заявление центрального командования США по поводу произошедшего.

В нем говорится, что истребитель Су-22 армии Сирии был сбит «в целях защиты партнеров коалиции, сражавшихся на земле».

Под ними подразумеваются солдаты «Сирийских демократических сил», которые сражались с террористами вблизи города Табках к западу от Ракки.

По данным коалиции, в 18.43 по местному времени (19:43 по Баку) сирийский самолет начал сбрасывать бомбы на солдат сирийской оппозиции, в результате чего в рамках обеспечения безопасности партнеров США был сбит американским F/A-18E Super Hornet.

Ранее армия Сирии заявила, что международная коалиция во главе с США сбила военный самолет Дамаска, помешав тем самым проправительственным силам бороться с террористами.