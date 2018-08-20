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    Коалиция во главе с США останется в Ираке по запросу Багдада

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Военнослужащие США в составе международной контртеррористической коалиции останутся в Ираке по запросу властей в Багдаде.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель альянса американский полковник Шон Райан на пресс-конференции в Дубае.

    "Международная коалиция остается в Ираке, исходя из запроса иракского правительства", - заявил Ш.Райан.

    По его словам, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) - "серьезный противник, их численность велика, коалиция продолжит борьбу с боевиками ИГ".

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