Коалиция во главе с США останется в Ираке по запросу Багдада

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Военнослужащие США в составе международной контртеррористической коалиции останутся в Ираке по запросу властей в Багдаде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель альянса американский полковник Шон Райан на пресс-конференции в Дубае.

"Международная коалиция остается в Ираке, исходя из запроса иракского правительства", - заявил Ш.Райан.

По его словам, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) - "серьезный противник, их численность велика, коалиция продолжит борьбу с боевиками ИГ".