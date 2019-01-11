Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Коалиция во главе с США объявила о начале вывода американских войск из Сирии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковника американских сухопутных войск Шон Райан.

Райан подтвердил, что коалиция "приступила к процедуре выхода из Сирии".

"Из соображений безопасности мы не будем говорить о сроках, местоположении и маршрутах войск", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Вашингтон приступил к переброске военной техники из республики в соответствии с планами по выводу американских войск. В течение последних нескольких дней первая партия "наземной военной техники" была вывезена из страны.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии.

Вашингтон начал военную операцию против боевиков ИГ в Ираке в июне 2014 года, а в Сирии - в сентябре 2014 года.