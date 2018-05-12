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    Коалиция во главе с США нанесла второй удар по Эль-Хасаку - ОБНОВЛЕНО

    © AFP 2018 / Delil Souleiman

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли в субботу второй авиаудар по провинции Эль-Хасака, погибли девять человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийский гостелеканал.

    ***15:59

    Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по жилой деревне на юге провинции Эль-Хасаке в Сирии, погибли восемь мирных граждан.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийское гостелевидение.

    По данным телеканала, авиаудару подверглась деревня Аль-Хамади в районе Абу Хамида.

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