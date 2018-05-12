Коалиция во главе с США нанесла второй удар по Эль-Хасаку - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли в субботу второй авиаудар по провинции Эль-Хасака, погибли девять человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийский гостелеканал.

***15:59

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по жилой деревне на юге провинции Эль-Хасаке в Сирии, погибли восемь мирных граждан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийское гостелевидение.

По данным телеканала, авиаудару подверглась деревня Аль-Хамади в районе Абу Хамида.