Коалиция во главе с США нанесла второй удар по Эль-Хасаку - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли в субботу второй авиаудар по провинции Эль-Хасака, погибли девять человек.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийский гостелеканал.
***15:59
Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по жилой деревне на юге провинции Эль-Хасаке в Сирии, погибли восемь мирных граждан.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийское гостелевидение.
По данным телеканала, авиаудару подверглась деревня Аль-Хамади в районе Абу Хамида.
Tural AsadiАвтор новости
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