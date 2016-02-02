Коалиция во главе с США нанесла 26 ударов по ИГ в Сирии и Ираке

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США нанесла 26 ударов по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление военных.

В Ираке было нанесено 20 ударов. Шесть из них - в районе города Кайара, три - в районе города Кисик, четыре - в районе Эр-Рамади и Мосула. В результате были уничтожены склады со взрывчаткой, оружием, контрольно-пропускной пункт.

Также удары наносились в районе города Альбу-Хайят и Эль-Хаббания, в результате чего были уничтожены два транспортных средства, фронтальные погрузчики и еще один склад со взрывчатыми веществами. Кроме того, в районе Синджара были уничтожены тактические единицы боевиков.

В Сирии было нанесено шесть ударов. В районе города Дэйр-эз-Зор после двух ударов были уничтожены две нефтегазовые установки. В городе Манжиб двумя ударами были повреждены тренировочные объекты боевиков, а также разрушены три здания.