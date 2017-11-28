Коалиция во главе с Саудовской Аравией прекратила блокаду Йемена

© Courtesy İmage

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Коалиция во главе с Саудовской Аравией прекратила полную блокаду Йемена, ослабив ограничения на поставки гуманитарной помощи в Сану, а также в основные порты - Ходейду и Ас-Салиф.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Управление по координации гуманитарных вопросов сообщает, что после введения 6 ноября блокады Йемена возглавляемая Саудовской Аравией коалиция ослабила ограничения на гуманитарные поставки в аэропорт Саны, а также в порты Ходейды и Ас-Салифа", - сказал он.

По его словам, в субботу в Сану прибыли три самолета ООН, один из которых доставил 1,9 млн доз прививок для детей от дифтерии.