Коалиция вновь разбомбила свадьбу в Йемене, 15 человек погибли

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Не менее 15 человек погибли в результате двух авиаударов, нанесенных коалицией арабских стран во главе с Саудовской Аравией по свадебному торжеству в йеменской провинции Дамар, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей служб безопасности и очевидцев.

Также сообщается о 25 раненых. Авиаудары были нанесены в 113 километрах к юго-востоку от столицы страны Саны. По информации, полученной агентством, авиаудары пришлись по свадебному торжеству, устроенному сторонником повстанцев-хуситов.

Коалиция пока не дала никаких комментариев, отмечает Report со ссылкой на РИА «Новости».