Коалиция в Черногории выдвинула Лекича кандидатом на пост премьера

Политические партии, победившие в Черногории на выборах 30 августа 2020 года, выдвинули кандидатуру Миодрага Лекича на пост нового премьера республики.

Политические партии, победившие в Черногории на выборах 30 августа 2020 года, выдвинули кандидатуру Миодрага Лекича на пост нового премьера республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил один из лидеров коалиции "Демократический фронт" Андрия Мандич на пресс-конференции, трансляцию которой вела пресс-служба коалиции.

"Большинство в количестве 41 депутата предложило кандидатуру Миодрага Лекича. Мы все сегодня поддержали его и договорились оповестить президента Черногории, для чего пользуемся этой возможностью, (предложить президенту) дать мандат на формирование правительства Лекичу. Мы ожидаем от (президента Мило) Джукановича, что Лекич получит мандат на формирование правительства в течение дня. Мы готовы оповестить президента письменно и устно, если нужно, после пресс-конференции мы оповестим Джукановича, что (коалиционное) соглашение достигнуто", - сказал Мандич.

Отметим, что Лекич, в прошлом дипломат, возглавляет партию "Демос". Он занимал в парламенте пост главы комитета по внешней политике и переселенцам.