Коалиция в Черногории выдвинула Лекича кандидатом на пост премьера

Политические партии, победившие в Черногории на выборах 30 августа 2020 года, выдвинули кандидатуру Миодрага Лекича на пост нового премьера республики.
"Большинство в количестве 41 депутата предложило кандидатуру Миодрага Лекича. Мы все сегодня поддержали его и договорились оповестить президента Черногории, для чего пользуемся этой возможностью, (предложить президенту) дать мандат на формирование правительства Лекичу. Мы ожидаем от (президента Мило) Джукановича, что Лекич получит мандат на формирование правительства в течение дня. Мы готовы оповестить президента письменно и устно, если нужно, после пресс-конференции мы оповестим Джукановича, что (коалиционное) соглашение достигнуто", - сказал Мандич.
Отметим, что Лекич, в прошлом дипломат, возглавляет партию "Демос". Он занимал в парламенте пост главы комитета по внешней политике и переселенцам.