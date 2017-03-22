Коалиция уничтожила более 180 главарей ИГИЛ в Сирии и Ираке

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Коалиция США уничтожила более 180 главарей террористической группировки ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Как передает Report, об этом сообщает госдепартамент США.

"Силы ВВС коалиции нанесли более 19 тысяч ударов по целям ИГИЛ, уничтожили десятки тысяч боевиков на поле боя и убили более 180 высокопоставленных боевиков и главарей среднего уровня, включая практически всех заместителей (главаря ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади, его так называемого "военного министра" и "министров" информации, финансов, нефти и газа, а также шефа внешних операций ИГИЛ", — говорится документах к заседанию коалиции по борьбе с ИГИЛ 68 стран под руководством США.

Также, по данным госдепа, авиаудары направлены против тех, кто планирует теракты, военных командиров, "чиновников" ИГИЛ, а также против энергетических объектов, командных пунктов и мест хранения наличных денег.