Коалиция США заявила о продолжении операции против ИГИЛ в Сирии

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Коалиция во главе с США продолжает операцию, направленную на борьбу с террористической организацией ИГИЛ в Сирии.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе объединения.

Как отмечается, с 16 по 22 декабря были нанесены авиаудары по объектам террористов в долине среднего течения Евфрата.

«Скоординированные атаки разрушили объекты материально-технического снабжения и плацдармы ИГИЛ, в конечном счёте они серьёзно ухудшили возможности ИГИЛ маневрировать и контролировать свои боевые подразделения, а также устранили с поля боя несколько сотен боевиков ИГИЛ», — говорится в заявлении.

Указывается, что точные удары коалиции были направлены по нескольким финансовым центрам ИГИЛ в Сусахе и Ас-Шафахе, что нанесло значительный удар по способности ИГИЛ финансировать террористическую деятельность.

«ИГИЛ представляет собой реальную угрозу для долгосрочной стабильности в этом регионе, и наша миссия остаётся неизменной — нанесение полного поражения ИГИЛ», — приводятся слова британского генерал-майора Кристофера Гика.

Подчёркивается, что силы партнёров коалиции продолжают продвигаться через последний оставшийся оплот ИГИЛ в регионе.

19 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил о победе над ИГИЛ в Сирии. Позднее США объявили о начале вывода своих войск из САР.

В Пентагоне отмечали, что США продолжат нанесение авиаударов по террористам в Сирии до полного вывода своих войск.