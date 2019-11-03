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Коалиция США уничтожила используемые для укрытия ИГ тоннели

​Коалиция США уничтожила используемые для укрытия ИГ тоннели

Международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, уничтожила систему тоннелей и пещер в иракской провинции Найнава, в которой могли прятаться боевики ИГ, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что ликвидация укрытий боевиков ИГ лишает их способности скрываться и планировать террористические мероприятия.

По данным Пентагона, в тоннелях боевиками были установлены среди прочего кровати, кухонная плита и оборудование для освещения. Предполагаемая длина тоннелей — около 400 метров.

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