Коалиция США нанесла удар по сирийской армии

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее и ранив двух военных.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости сирийский военный источник.

"Около 23.30 по местному времени авиация международной коалиции нанесла авиаудар по артиллерийской установке наших войск, действующих в районе ас-Суккария к западу от города Абу-Кемаль", - сообщил источник. Город расположен на границе Сирии и Ирака на западном берегу Евфрата."Авиаудар привел к уничтожению установки, ранены двое военных", - сказал он.