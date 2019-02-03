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    Коалиция США нанесла удар по сирийской армии

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее и ранив двух военных.

    Как передает Report, об этом заявил РИА Новости сирийский военный источник.

    "Около 23.30 по местному времени авиация международной коалиции нанесла авиаудар по артиллерийской установке наших войск, действующих в районе ас-Суккария к западу от города Абу-Кемаль", - сообщил источник. Город расположен на границе Сирии и Ирака на западном берегу Евфрата."Авиаудар привел к уничтожению установки, ранены двое военных", - сказал он.

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