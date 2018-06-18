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    Коалиция США нанесла удар по сирийской армии

    Есть погибшие и пострадавшие

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, есть погибшие и пострадавшие.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает национальное сирийское агентство САНА.

    "Самолеты международной коалиции нанесли удар по одной из позиций нашей армии в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Аль-Букемаль, что привело к гибели ряда военнослужащими, ранению других", — говорится в сообщении.

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