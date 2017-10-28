Коалиция США готовит наступление на оплот боевиков ИГ в Сирии

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой ИГ готовит наступление на сирийский город Абу-Камаль в провинции Дейр-эз-Зор, где, предположительно, находится руководство ИГ.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщил официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон.

"Мы должны закрепить успехи, достигнутые "Сирийскими демократическими силами" на нефтяных месторождениях Омара (в провинции Дейр-эз-Зор — ред.) и продолжать зачищать районы, которые по-прежнему являются территорией ИГ… А затем готовиться к наступлению на Абу-Камаль, где, как мы считаем, сейчас находится основная часть руководства ИГ", — сказал Диллон.

По его словам, после взятия Мосула в Ираке и Ракки в Сирии Абу-Камаль остается самым главным оплотом террористов.