Коалиция прокомментировала информацию об уничтожении аль-Багдади

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Коалиция во главе с США не может на 100% утверждать, что один из главарей террористической группировки "Исламское государство" все еще жив, но полагает, что он, как минимум, не в состоянии влиять на ход операций против ИГ в Мосуле и Ракке.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал в ходе брифинга для журналистов представитель коалиции Райан Диллон.