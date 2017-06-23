Коалиция прокомментировала информацию об уничтожении аль-Багдади

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Коалиция во главе с США не может на 100% утверждать, что один из главарей террористической группировки "Исламское государство" все еще жив, но полагает, что он, как минимум, не в состоянии влиять на ход операций против ИГ в Мосуле и Ракке.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал в ходе брифинга для журналистов представитель коалиции Райан Диллон.
"У меня нет никаких особых конкретных подтверждений, что он еще жив, мы, в частности, ожидаем, что даже если он еще жив, он не в состоянии влиять на то, что сейчас происходит в Ракке или Мосуле", - сказал он.
Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что аль-Багдади был ликвидирован в результате удара ВКС России по командному пункту боевиков в южном предместье сирийского города Ракка.
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