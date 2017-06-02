Коалиция признала гибель 484 мирных жителей за время операции против ИГ

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ С момента начала операции по борьбе с ИГ от ударов международной коалиции во главе с США в Ираке и Сирии погибло "по меньшей мере" 484 мирных жителя.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном докладе коалиции.

"На данный момент, на основании доступной информации, вероятнее всего, по меньшей мере 484 мирных жителя погибли в результате ударов коалиции с момента начала операции", — говорится в документе.

Как указано в докладе, "в апреле коалиция получила 43 новых сообщения о возможных жертвах в результате ее ударов при поддержке операций по уничтожению ИГ в Ираке и Сирии".