​Коалиция премьера Венгрии лишилась конституционного большинства в парламенте

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Правящая коалиция Венгрии под руководством ФИДЕС - партии премьер-министра страны Виктора Орбана - потеряла конституционное большинство в Государственном собрании (парламенте) после поражения своего кандидата на местных довыборах в городке Веспрем на западе страны. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, борьбу за депутатское кресло, ставшее вакантным после ухода парламентария Тибора Наврачича на должность еврокомиссара по образованию, культуре и делам молодежи, выиграл в воскресенье независимый кандидат Золтан Кес.

По данным подсчета более 90% бюллетеней, он набрал 43% голосов, а его оппонент от правящей партии - 33,4%.

По итогам прошедших в апреле прошлого года парламентских выборов, альянс ФИДЕС и христианских демократов с трудом смог удержать две трети мест в парламенте, завоеванных в 2010 году. Из 199 депутатских мандатов коалиция смогла получить 133, едва сохранив большинство.

В самой партии констатируют, что потеря двух третей голосов в парламенте не является ударом для правящей коалиции. Все необходимые реформы и законопроекты, требующие конституционного большинства, уже приняты в ходе предыдущей парламентской сессии.