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Коалиция правящей партии Сербии может получить большинство мест в парламенте

Коалиция правящей партии Сербии может получить большинство мест в парламенте Коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" по итогам окончательного подсчета голосов на парламентских выборах может получить 130 мандатов из 250.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 01:25
Коалиция правящей партии Сербии может получить большинство мест в парламенте

Коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" по итогам окончательного подсчета голосов на парламентских выборах может получить 130 мандатов из 250.

Как передает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения из штаба коалиции в Белграде.

"Если 2 января будет относительно хорошая явка и сохранится текущий тренд роста популярности коалиции "Сербия не должна останавливаться", то реально ожидать того, что наша коалиция получит 130-й мандат. Произойдет это или нет, посмотрим. Сейчас реальнее ожидать 130, а не 129 мандатов", - подчеркнул Вучич.

Президент республики и член Сербской прогрессивной партии Вучич заявил ранее, что коалиция наберет большинство мест в парламенте (127 мандатов из 250).

Республиканская избирательная комиссия (РИК) постановила, что в связи с жалобами на ход выборов, состоявшихся 17 декабря, 30 декабря пройдет повторное голосование на 35 из более чем 8,3 тыс. участков. На муниципальном уровне повторная процедура голосования пройдет на трех избирательных участках. 30 декабря РИК уточнила, что повторное голосование также пройдет 2 января 2024 года на восьми участках, где правом голоса обладают 5 352 гражданина Сербии. Избирательные участки откроются в 07:00 (10:00 - бакинское) и закроются в 20:00 (23:00 - бакинское).

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