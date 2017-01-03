Коалиция нанесла 24 авиаудара по ИГИЛ в Сирии и Ираке

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Вооруженные силы международной коалиции во главе с США в понедельник нанесли 24 авиаудара по позициям группировки ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Центрального командования ВС США.

"Вооруженные силы коалиции нанесли 24 удара против террористов ИГИЛ в Сирии и Ираке. В Сирии вооруженные силы коалиции нанесли 14 ударов, используя бомбардировщики, истребители и беспилотники, а также артиллерию против ИГИЛ. Кроме того, в Ираке вооруженные силы коалиции нанесли 10 авиаударов в поддержку правительственных сил Ирака", - говорится в сообщении во вторник.

США и союзники с 2014 года наносят в Ираке и Сирии удары по ИГИЛ, причем в Сирии операция проводится без разрешения властей этой страны.