​Коалиция нанесла 19 авиаударов в Сирии и Ираке

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США 19 января нанесла 19 авиаударов по позициям боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в Сирии и Ираке.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление многонациональных сил коалиции.

В заявлении сообщается, что 10 ударов были нанесены в Сирии, большинство из них — рядом с осажденным приграничным городом Кобани.

Еще девять ударов коалиция нанесла вблизи иракских городов Аль-Каим, Аль-Асад и Мосул.