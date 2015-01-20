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    ​Коалиция нанесла 19 авиаударов в Сирии и Ираке

    10 ударов были нанесены в Сирии, большинство из них — рядом с осажденным приграничным городом Кобани

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США 19 января нанесла 19 авиаударов по позициям боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в Сирии и Ираке.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление многонациональных сил коалиции.

    В заявлении сообщается, что 10 ударов были нанесены в Сирии, большинство из них — рядом с осажденным приграничным городом Кобани.

    Еще девять ударов коалиция нанесла вблизи иракских городов Аль-Каим, Аль-Асад и Мосул.

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