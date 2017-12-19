Коалиция ликвидировала трех главарей ИГИЛ

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Международная коалиция за последние три недели уничтожила трех главарей террористической группировки ИГИЛ в Ираке и Сирии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В результате бомбардировок коалиции за последние три недели были уничтожены три главаря ИГИЛ в Ираке и Сирии. Ликвидация этих ключевых террористов привела к нарушениям в руководстве группировки и в ее деятельности по распространению информации", — говорится в сообщении коалиции.

Как отметили в коалиции, 1 декабря в долине реки Евфрат были уничтожены один из главарей ИГ Абу Файсал и его заместитель Абу Кадамах аль-Ираки, 28 ноября в ходе спецоперации в Ираке был ликвидирован Мустафа аль-Зауи, который в сообщении назван "высокопоставленным связным" ИГ.

