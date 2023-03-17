Коалиция левых сил парламента Франции заявила о поддержке вотума недоверия правительству

Коалиция левых сил французского парламента "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) поддержит предложение о вынесении вотума недоверия правительству республики на фоне объявления премьер-министра Элизабет Борн о принятии пенсионной реформы

Коалиция левых сил французского парламента "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) поддержит предложение о вынесении вотума недоверия правительству республики на фоне объявления премьер-министра Элизабет Борн о принятии пенсионной реформы в обход голосования в парламенте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Жан-Люк Меланшон, лидер партии, которая входят в NUPES.

"Мы приняли решение максимально увеличить шансы вынесения вотума недоверия, поэтому решили отозвать нашу собственную заявку в пользу предложения группы LIOT (группа независимых депутатов и представителей заморских территорий)", - сказал он.

Политик также добавил, что призывает жителей страны принимать участие как в спонтанных, так и в организованных профцентрами акциях протеста против пенсионной реформы.