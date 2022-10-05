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Коалиция ГЕРБ-СДС победила на досрочных выборах в парламент Болгарии

Коалиция ГЕРБ-СДС победила на досрочных выборах в парламент Болгарии Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" в коалиции с Союзом демократических сил (ГЕРБ-СДС) победила на досрочных парламентских выборах в Болгарии.
Другие страны
5 октября 2022 г. 23:07
Коалиция ГЕРБ-СДС победила на досрочных выборах в парламент Болгарии

Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" в коалиции с Союзом демократических сил (ГЕРБ-СДС) победила на досрочных парламентских выборах в Болгарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду на брифинге сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Камелия Нейкова.

Блок ГЕРБ-СДС, набравший 25,33% голосов (за него голосовало 634 627 человек), получит 67 депутатских мандатов. За коалицию "Продолжаем перемены" проголосовали 20,2% избирателей (506 099 человек - 53 мандата), за Движение за права и свободы (ДПС) - 13,76% (344 512 - 36), за партию "Возрождение" - 10,17% (254 952 - 27), за коалицию Болгарская социалистическая партия за Болгарию (БСП за Болгарию) - 9,3% (232 958 - 25), за блок "Демократическая Болгария" - 7,44% (186 258 - 20), за объединение "Болгарский восход" - 4,62% (115 872 - 12).

В досрочных выборах депутатов 48-го Народного собрания Болгарии приняли участие 39,41% избирателей, всего 2 501 963 человека, против всех голосовали 87 635 человек, около 3% участвовавших в голосовании.

В настоящее время между политическими объединениями, которые стали победителями выборов, начались консультации в попытке сформировать парламентское большинство и новое правительство. Победитель выборов блок ГЕРБ-СДС уже предложил создать широкую евроатлантическую коалицию.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanda parlament seçkilərində koalisiya qüvvələri qalib gəlib

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