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Коалиция ФРГ согласовала новые меры поддержки граждан размером €65 млрд

Коалиция ФРГ согласовала новые меры поддержки граждан размером €65 млрд Правящая в ФРГ коалиция (социал-демократы, "зеленые" и либералы) согласовала новый пакет мер поддержки граждан и экономики страны в условиях энергетического кризиса общим объемом 65 млрд евро.
Другие страны
4 сентября 2022 г. 14:38

Правящая в ФРГ коалиция (социал-демократы, "зеленые" и либералы) согласовала новый пакет мер поддержки граждан и экономики страны в условиях энергетического кризиса общим объемом 65 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье документе по итогам переговоров руководства партий.

"Новые меры будут иметь общий объем более 65 млрд евро", - говорится в нем. Коалиция считает, что ситуация в Украине "приводит к росту цен на энергоносители и продовольствие во всем мире". "Связанное с этим повышение расходов для многих граждан в Германии все больше становится серьезным бременем. Никто не окажется в одиночестве", - отмечается в документе.

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