Коалиционные войска нанесли авиаудары в провинции Дейр-эз-Зор

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по населенному пункту в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщило в воскресенье агентство SANA, в результате случившегося погибли пять человек, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным источников агентства, удары пришлись по населенному пункту Эс-Суса, расположенном в 140 км от административного центра Дейр-эз-Зор. Среди жертв двое детей.