Коалиционные войска нанесли авиаудары в провинции Дейр-эз-Зор

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Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по населенному пункту в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщило в воскресенье агентство SANA, в результате случившегося погибли пять человек, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным источников агентства, удары пришлись по населенному пункту Эс-Суса, расположенном в 140 км от административного центра Дейр-эз-Зор. Среди жертв двое детей.
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