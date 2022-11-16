Княжеская семья Монако приняла участие в акции МККК

Княгиня Шарлен и князь Альбер приняли участие в рождественской раздаче подарков Международного комитета Красного креста (МККК) в Монако.

Княгиня Шарлен и князь Альбер приняли участие в рождественской раздаче подарков Международного комитета Красного креста (МККК) в Монако.

Как передает Report, об этом сообщила Daily Mail.

В канун Рождества МККК проводит ежегодное мероприятие, на которое приглашаются члены княжеской семьи Монако. В рамках встречи они общаются с нуждающимися семьями и дарят им рождественские подарки.

Отмечается, что 44-летняя Шарлен была одета в длинное плиссированное платье-рубашку зеленого цвета своего любимого швейцарского бренда Akris. Княгиня дополнила образ черным кожаным ремешком и черными сапогами на небольшом каблуке. 64-летний Альбер выбрал для выхода классический темно-синий костюм, белую рубашку и серый галстук.