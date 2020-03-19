Князь Монако заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Состояние его здоровья не вызывает беспокойства, монарх продолжает работать. За его здоровьем наблюдает врач", - говорится в коммюнике княжеского дворца.

"Его Светлейшее Высочество Князь Монако Альберт II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности", - сказано в документе.

Отмечается, что князь Альбер продолжает работать из кабинета своих апартаментов, находится в постоянном контакте с членами своего кабинета, своего правительства и со своими самыми близкими соратниками.