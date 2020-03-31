Князь Монако Альбер II выздоровел после коронавируса

Князь Монако Альбер II, у которого ранее в марте был выявлен коронавирус, полностью поправился и чувствует себя хорошо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в коммюнике княжеского дворца.

"Врачи, которые сопровождают Его Светлейшее Высочество Князя Монако Альбера II с выявления у него COVID-19, разрешили сегодня положить конец его пребыванию на карантине. Князь выздоровел и чувствует себя хорошо", - написано в документе.

Там отмечается, что монарх "скоро присоединится к своей семье и продолжит соблюдать изоляцию, сохраняя тесный контакт со своим правительством и ближайшими соратниками".